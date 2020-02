Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce gros coup que préparerait le Barça… avec Neymar !

Publié le 6 février 2020 à 9h15 par A.C.

Du côté du FC Barcelone on ne semble pas avoir oublié Neymar, la star du Paris Saint-Germain.

Après un interminable feuilleton au cours du dernier mercato estival, Neymar semble s’être éloigné du FC Barcelone. Le club catalan n’a pas réussi à l’arracher au Paris Saint-Germain et désormais, le joueur serait persuadé que cela ne va pas se reproduire. Ainsi, il serait pleinement concentré sur son travail au PSG, même si la récente sortie d’Éric Abidal laisse planer le doute sur ce dossier.

Le Barça n’a pas abandonné la piste Neymar