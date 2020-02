Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi pourrait bien se diriger vers ce cador !

Publié le 6 février 2020 à 22h00 par Th.B.

Alors que Manchester City suivrait avec attention l’évolution de la situation de Lionel Messi au FC Barcelone ainsi que les discussions pour une éventuelle prolongation de contrat, Pep Guardiola ainsi que deux grandes figures des Citizens pourraient jouer un rôle primordial pour l’avenir de l’Argentin.

Depuis mardi soir, le FC Barcelone se trouve dans une situation bien délicate. En interne, l’atmosphère au sein du club ne serait pas au mieux à cause du témoignage d’Éric Abidal sur l’éviction d’Ernesto Valverde et de la réponse franche de Lionel Messi sur son compte Instagram . ESPN révèle ces dernières heures que Manchester City pourrait profiter de cette situation et du mécontentement de Lionel Messi pour tenter de s’attacher ses services lors du prochain mercato estival.

Manchester City a plusieurs atouts à jouer !