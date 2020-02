Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le plan surréaliste de Messi pour révolutionner le Barça !

Publié le 6 février 2020 à 17h30 par A.M.

Très remonté contre sa direction après son accrochage avec Eric Abidal, Lionel Messi serait bien décidé à mener une révolution en interne afin de relancer le FC Barcelone.

Les prochaines semaines s'annoncent très chaudes au FC Barcelone. En effet, les tensions sont palpables en interne et ont surgi au grand jour avec le message posté par Lionel Messi sur son compte Instagram dans lequel il n'hésite pas à allumer Eric Abidal. Et visiblement, bien que la situation se soit apaisée suite à la réunion qui s'est tenue en urgence au sein de la direction catalane, Lionel Messi quant à lui n'en démordrait pas et réclamerait des bouleversements en interne. Sans quoi il n'hésitera pas à partir.

Messi veut des élections anticipées et Xavi sur le banc