Mercato - LOSC : Pep Guardiola voudrait recruter un protégé de Galtier !

Publié le 7 février 2020 à 0h15 par La rédaction

Très courtisé avec sa bonne saison au LOSC, Gabriel apparait sur les tablettes de nombreux clubs anglais. Et Manchester City ferait désormais son apparition pour le défenseur brésilien...

Gabriel réalise une excellente saison avec le LOSC et a réussi à s'imposer comme un titulaire en puissance aux yeux Christophe Galtier. Et cette montée en puissance intéresse logiquement de nombreux clubs. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Arsenal et Everton ont proposé des offres fermes pour Gabriel (22 ans) cet hiver. Mais le LOSC s’est montré intraitable et a refusé ces deux propositions. Si Gabriel a récemment prolongé jusqu’en 2023, ces clubs pourraient être amenés à retenter de recruter le joueur en 2020.

Premiers contacts entre Manchester City et Gabriel ?