Mercato - Barcelone : Une piste déjà activée pour succéder à Suarez ? La réponse !

Publié le 8 février 2020 à 1h00 par A.C.

José Bordalas, coach de Getafe, a répondu aux questions concernant l’intérêt du FC Barcelone pour Angel Rodriguez.

La blessure de Luis Suarez n’a fait que mettre en évidence le besoin du FC Barcelone de pouvoir compter sur un autre attaquant de pointe, capable d’épauler, voir succéder à l’Uruguayen. Ainsi, les dirigeants barcelonais auraient lancé les recherches pour trouver un buteur. La presse espagnole a livré plusieurs pistes, comme celles concernant Loren Moron du Real Bétis ou encore Angel Rodriguez de Getafe.

« Personne ne nous a contactés pour Angel »