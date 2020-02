Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Carlo Ancelotti évoque une arrivée de Messi en Premier League !

Publié le 7 février 2020 à 18h30 par Th.B.

Après Pep Guardiola, Carlo Ancelotti s’est confié sur un éventuel transfert de Lionel Messi en Premier League. L’entraîneur d’Everton ne se fait pas trop d’illusions pour le capitaine du FC Barcelone.

Suite au clash entre Lionel Messi et Éric Abidal dû aux déclarations du secrétaire technique du FC Barcelone mardi concernant le licenciement d’Ernesto Valverde, une petite crise ferait rage en interne. Un départ de Lionel Messi ne serait d’ailleurs pas à exclure à en croire les informations divulguées par divers médias. Un transfert à Manchester City serait l’option la plus probable, bien que Pep Guardiola a révélé ne pas croire à une telle éventualité.

« Ce serait fantastique »