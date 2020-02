Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé était la grande priorité de l’Emir du Qatar !

Publié le 15 février 2020 à 16h15 par T.M.

En 2017, Kylian Mbappé a rejoint le PSG en provenance de l’AS Monaco. Un énorme coup qui fait le plus grand bien aux têtes pensantes parisiennes au Qatar.

Après avoir dépensé 222M€ pour Neymar, le PSG ne s’est pas arrêté là lors de l’été 2017. Voulant s’inviter à la table des plus grands, le club de la capitale a ensuite trouvé un accord avec l’AS Monaco pour l’arrivée de Kylian Mbappé, qui aura coûté 180M€ en plus aux Parisiens. Une dépense conséquente pour un joueur qui était alors âgé de 18 ans. Néanmoins, du côté du Qatar, l’Emir aurait été très clair concernant ce dossier Mbappé…

Mbappé était la priorité !