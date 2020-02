Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pablo Sarabia valide totalement son choix de rejoindre le PSG

Publié le 15 février 2020 à 15h45 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, Pablo Sarabia s’est engagé en faveur du PSG. L’international espagnol a expliqué qu’il s’agissait du meilleur choix qu’il avait pu faire dans sa vie.

Pablo Sarabia ne regrette absolument pas son choix. Lors du dernier mercato estival, l’international espagnol a quitté la Liga et le FC Séville pour rejoindre la Ligue 1, s'installant au PSG. Dans le club de la capitale depuis seulement quelques mois, Pablo Sarabia a déjà mis tout le monde d’accord. De son côté, le milieu de terrain offensif de 27 ans s’épanouit totalement à Paris. Lors d’un entretien accordé à Téléfoot , Pablo Sarabia s’est livré sur son transfert au PSG.

«C’est le meilleur choix que j’ai pu faire dans ma vie»