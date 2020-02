Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les vérités de Moussa Diaby sur son départ du PSG !

Publié le 15 février 2020 à 13h45 par La rédaction

Comme de nombreux jeunes du PSG avant lui, Moussa Diaby a préféré tenter sa chance loin de la capitale cet été. Le désormais joueur du Bayer Leverkusen est revenu sur son départ de son club formateur.

C’est désormais une habitude pour le PSG. Chaque saison ou presque, un ou plusieurs jeunes prometteurs quittent le club de la capitale, faute d’espoir de s’imposer au PSG. L’été dernier Christopher Nkunku (RB Leipzig), Arthur Zagre (AS Monaco), Stanley Nsoki (OGC Nice) et Moussa Diaby (Bayer Leverkusen) avaient fait leurs valises pour aller s'aguerrir ailleurs. Pour le Late Football Club sur Canal+ , Moussa Diaby est d'ailleurs récemment revenu sur les raisons de son départ du PSG l'été dernier .

« Ce sont des choix de notre part. C’est ce qu’il y a de mieux pour notre carrière »