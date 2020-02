Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’arrivée d’André Villas-Boas plombée par… Leonardo ?

Publié le 15 février 2020 à 10h45 par T.M.

Aujourd’hui à l’OM, André Villas-Boas aurait pu découvrir la Ligue 1 bien avant puisque le PSG pensait à lui pour remplacer Carlo Ancelotti. Leonardo aurait finalement tout fait capoter. Explications.

Après Porto, Chelsea et Tottenham, André Villas-Boas avait continué sa carrière d’entraîneur du côté de la Russie et du Zénith. Toutefois, le Portugais aurait pu connaître un destin bien différent. En effet, en 2013, pour remplacer Carlo Ancelotti, le PSG avait contacté le technicien lusitanien pour prendre place sur le banc de touche. Villas-Boas aurait même été la grande priorité de l’Emir. Au final, l’actuel entraîneur de l’OM n’a jamais rejoint le PSG. Et Leonardo ne serait pas étranger à cela…

« Je veux que tu saches que j’étais l’option numéro 1 du PSG »