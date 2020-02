Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Après Payet, Alvaro Gonzalez interpelle sa direction pour cet été !

Publié le 15 février 2020 à 8h30 par T.M.

Dernièrement, Dimitri Payet avait fait part de ses interrogations en vue de la saison prochaine et une possible participation en ligue des Champions. Un avis également partagé par Alvaro Gonzalez.

Actuel 2ème de Ligue 1, l’OM est en bonne position pour espérer se qualifier en Ligue des Champions la saison prochaine. Toutefois, la question sera alors de savoir avec quelle équipe le club phocéen se présentera sur la scène européenne. Avec les comptes du club dans le rouge, André Villas-Boas pourrait voir son effectif considérablement s’affaiblir durant l’été. De quoi inquiéter l’entraîneur portugais, mais aussi Dimitri Payet. Les deux n’avaient pas hésité à interpeller la direction de l’OM et ce samedi, Alvaro Gonzalez en a rajouté une couche.

« On aura besoin de plus de monde »