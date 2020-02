Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas livre les dessous de son intégration !

Publié le 10 février 2020 à 15h00 par G.d.S.S.

Nommé sur le banc de l’OM l’été dernier, André Villas-Boas a très rapidement trouvé ses marques en France. L’entraîneur portugais a livré ses vérités à ce sujet en rendant hommage à ses joueurs.

« On repartait de 0 avec un nouveau coach donc je devais faire mes preuves pour faire une belle saison. Tout le monde va au front pour André Villas-Boas », confiait dernièrement Morgan Sanson au micro de Téléfoot, qui semble donc ravi que la direction de l’OM ait opté pour André Villas-Boas l’été dernier pour le poste d’entraîneur. Interrogé en conférence de presse ce lundi, le technicien portugais a répondu à ces éloges de son milieu de terrain et s’est confié sur son intégration réussie à l’OM, avec qui il occupe la deuxième place du championnat.

« J’ai été très bien reçu par le groupe »