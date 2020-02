Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Alvaro Gonzalez interpelle Zubizarreta pour son avenir !

Publié le 10 février 2020 à 14h00 par G.d.S.S. mis à jour le 10 février 2020 à 14h09

Prêté avec option d’achat par Villarreal, Alvaro Gonzalez réalise une très bonne saison avec l’OM. Mais au moment d’évoquer son avenir ce lundi, le défenseur espagnol s’est montré moins affirmatif qu’auparavant sur la question.

« L’option d’achat de mon prêt devenait obligatoire si je disputais cinq matches et l’OM devait la payer. Il ne manque plus que ce soit officialisé, et je suis très heureux ici », avait lâché Alvaro Gonzalez (30 ans) le 23 janvier dernier dans les colonnes du quotidien espagnol AS sur son avenir, assurant donc qu’il serait définitivement transféré à l’OM l’été prochain comme le prévoient les modalités de son prêt avec option d’achat. Pourtant, interrogé en conférence de presse ce lundi, Alvaro Gonzalez a relancé le suspens sur son avenir à l’OM…

« J’en parlerai avec Andoni »