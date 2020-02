Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo proposerait un salaire en or à Koulibaly !

Publié le 10 février 2020 à 13h45 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance sur les traces de Kalidou Koulibaly, le PSG tiendrait même la corde dans ce dossier et proposerait un gros contrat au défenseur sénégalais de Naples pour le convaincre.

Thiago Silva arrivant au terme de son contrat avec le PSG en juin prochain, qui viendrait alors lui succéder si son départ venait à se préciser en fin de saison ? Ces derniers mois, le nom de Kalidou Koulibaly (29 ans) est revenu avec insistance, et le défenseur central sénégalais serait l’une des options privilégiées par Leonardo pour garnir les rangs du PSG. D’ailleurs, la presse anglaise fait une grande révélation sur ce dossier Koulibaly…

Le PSG idéalement placé pour Koulibaly ?