Mercato - OM : Morgan Sanson s’enflamme totalement pour l’arrivée de Villas-Boas !

Publié le 9 février 2020 à 20h15 par A.M.

Invité à commenter la métamorphose de l’OM, Morgan Sanson reconnaît que l’arrivée d’André Villas-Boas a fait la différence.

En fin de saison dernière, l’Olympique de Marseille a décidé de ne pas conserver Rudi Garcia. La direction du club phocéen a ainsi décidé de nommer André Villas-Boas sur son banc, et ce choix semble payant puisque l’OM réalise une très belle saison en se positionnant en très solide dauphin du PSG. Et pour Morgan Sanson, la clé de cette évolution se nomme André Villas-Boas.

«Tout le monde va au front pour AVB»