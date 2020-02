Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un plan bien ficelé de ce prétendant de Reinier Jesus ?

Publié le 9 février 2020 à 22h30 par J.-G.D.

Très intéressé par Reinier Jesus, avec une offre à la clé selon Le 10 Sport, le Borussia Dortmund aurait essayé de battre la concurrence du Real Madrid. En vain…

Le Real Madrid aura donc réussi à attirer l’un des grands espoirs du football mondial en la personne de Reinier Jesus. Pourtant, Florentino Pérez devait jouer avec la grosse concurrence du Borussia Dortmund et de l’Atlético de Madrid. Comme révélé en exclusivité par Le 10 Sport, le club de la Ruhr et les Colchoneros se sont manifestés auprès de Flamengo, avant que les Madrilènes raflent la mise. Et les récentes approches du BvB pour Reinier Jesus se confirment de l’autre côté des Pyrénées.

Dortmund voulait devancer Madrid, mais…