Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces vérités sur l’avenir de ce crack surveillé par Leonardo !

Publié le 9 février 2020 à 16h45 par La rédaction

Alors que Kai Havertz serait courtisé par de nombreuses écuries européennes, dont le PSG, les dirigeants du Bayer Leverkusen se sont prononcés sur l'avenir du joueur.

Kai Havertz n’est pas certain de porter le maillot du Bayer Leverkusen la saison prochaine. Le jeune milieu de terrain a énormément progressé avec le club allemand et est devenu au fil des mois un élément indiscutable de l’effectif de Peter Bosz. Un talent surveillé par les plus grandes écuries européennes puisque le PSG, Liverpool, le Bayern Munich, le Real Madrid et le FC Barcelone seraient sur ces traces. Selon le média allemand Sport 1 , les discussions auraient déjà débuté et le Bayer Leverkusen demanderait près de 130M € pour libérer Kai Havertz.

« Nous n'avons aucune pression »