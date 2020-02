Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : La révélation de Rafael Leão sur son départ du LOSC !

Publié le 9 février 2020 à 16h00 par J.-G.D.

Interviewé sur son transfert au Milan AC l’été dernier, en provenance du LOSC, Rafael Leão admet qu’il était compliqué de refuser les approches milanaises.

En seulement une saison sous la tunique du LOSC, Rafael Leão aura réussi à convaincre le Milan AC. Les Rossoneri se sont attaché les services de l’international Espoirs portugais lors du dernier mercato estival, contre un chèque de 35M€. Le jeune attaquant de 20 ans tente de se faire une place de choix chez les Lombards, notamment aux côtés de Zlatan Ibrahimovic, de retour depuis cet hiver. Lors d'une interview à L’Équipe ce dimanche, Leão en dit plus sur sa décision de quitter Lille.

«Quand l’AC Milan vous veut, c’est difficile de dire non»