Mercato - Real Madrid : N'Golo Kanté toujours dans le viseur de Zinedine Zidane ?

Publié le 9 février 2020 à 14h00 par La rédaction

Alors qu’il est sous contrat avec Chelsea jusqu’en 2023, N’Golo Kanté serait surveillé par Zinédine Zidane. L’entraîneur du Real Madrid apprécierait le profil de l’international français.

Arrivé en 2016 à Chelsea, N’Golo Kanté fait aujourd'hui les beaux jours du club londonien. Indéboulonnable au milieu de terrain, le joueur enchaîne les titularisations et les bonnes prestations sous le maillot des Blues . N'Golo Kanté se plaît à Londres et n’a jamais caché son envie de s’inscrire sur la durée comme il l’avait confié en novembre dernier : « Ça fait trois ans que je suis là, je réalise de belles choses et c’est ce qui m’a incité à m’inscrire dans un projet encore plus long ».

Zidane souhaiterait recruter N'Golo Kanté