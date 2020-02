Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo de retour à la charge pour un crack allemand !

Publié le 9 février 2020 à 13h45 par La rédaction

Le PSG lorgnerait toujours sur Kai Havertz. Mais plusieurs grosses écuries européennes seraient également intéressées par le milieu de terrain du Bayer Leverkusen.

A 20 ans, Kai Havertz est un élément indispensable de l’effectif du Bayer Leverkusen. Le joueur enchaine les titularisations et les prestations de haute volée avec son club. Des performances qui ne laisseraient pas insensibles les plus grands clubs européens, intéressés par le jeune milieu de terrain allemand (20 ans). Ainsi, Kai Havertz pourrait quitter son club formateur lors des prochaines sessions de transferts pour rejoindre un club plus huppé.

Le PSG face à une concurrence XXL pour Havertz