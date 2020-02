Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le clan Iniesta confirme les approches du Barça !

Publié le 9 février 2020 à 12h30 par J.-G.D. mis à jour le 9 février 2020 à 13h01

L’entourage d’Andrés Iniesta aurait confirmé que le FC Barcelone se serait manifesté pour son ancien joueur lors du mercato hivernal.

Entre les arrivées en vue de la saison prochaine (Francisco Trincão, Matheus Fernandes) ou les départs (Carles Pérez, Moussa Wagué, Abel Ruiz…), le FC Barcelone aura animé le marché des transferts. Et les Blaugranas auraient essayé de rapatrier Andrés Iniesta en Catalogne. Le Champion d’Espagne aurait fait tout son possible afin de faire revenir son ancien capitaine, dans le cadre d’un prêt. Sans réussite puisque l'ex-international espagnol est finalement resté au Vissel Kobe (Japon). Et la presse ibérique confirme cette tendance...

Le Barça aurait bien tenté un gros coup avec Iniesta