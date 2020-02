Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça prêt à prendre une décision fracassante pour Suarez ?

Publié le 9 février 2020 à 11h30 par La rédaction

Le FC Barcelone chercherait un attaquant capable de remplacer Luis Suarez sur le front de l’attaque. Et l’idée que l’Uruguayen quitte le club catalan à la fin de son contrat ferait son chemin.

Luis Suarez a marqué l’histoire récente du FC Barcelone et le joueur est devenu ces dernières années un élément incontournable de la formation blaugrana . Mais l’Uruguayen voit son contrat arriver à échéance en juin 2021 et n’a toujours pas prolongé son bail avec le club catalan. Une situation compliquée pour l’Uruguayen actuellement blessé au genou et absent plusieurs mois. D’autant plus que le FC Barcelone explorerait plusieurs pistes pour remplacer Luis Suarez âgé aujourd’hui de 33 ans.

Luis Suarez pourrait quitter le FC Barcelone