Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un rôle primordial de Dybala dans le dossier Pogba ?

Publié le 9 février 2020 à 13h00 par La rédaction

Paul Pogba voudrait quitter Manchester United. Le Français pourrait rejoindre la Juventus où il pourrait retrouver Paulo Dybala. Un joueur avec lequel il souhaite évoluer.

L’histoire entre Paul Pogba et Manchester United semble toucher à sa fin. Le milieu de terrain français n’a pas caché son envie de relever un « nouveau défi » et un départ semble de plus en plus probable. En effet selon les dernières informations de Tuttosport , Manchester United aurait décidé de ne pas convoquer le joueur pour un stage en Espagne. Une rupture qui semble inévitable, d’autant plus que le Real Madrid et la Juventus rêveraient toujours d’attirer Paul Pogba. Et le club italien aurait un argument de taille à faire valoir.

Pogba voudrait jouer avec Dybala