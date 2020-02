Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Thiago Silva en rajoute une couche sur son avenir !

Publié le 9 février 2020 à 10h15 par La rédaction

Interrogé sur un possible retour de Thiago Silva au Milan AC, l’agent du joueur Paulo Tonietto s’est montré évasif sur la prochaine destination du défenseur brésilien.

Dans quel club évoluera Thiago Silva la saison prochaine ? Arrivé en 2012 au PSG en provenance du Milan AC, le Brésilien voit son contrat arriver à son terme à la fin de la saison. Et selon les dernières informations, le défenseur de 35 ans aurait de grandes chances de quitter le club parisien cet été. En effet, selon L’Equipe Thiago Silva repousserait toutes les approches dont il a fait l’objet, mais Leonardo serait réticent à prolonger le contrat de l’international brésilien.

« Rien n'est encore décidé pour son avenir »