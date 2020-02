Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le départ de Tuchel pourrait débloquer ce dossier chaud !

Publié le 9 février 2020 à 9h45 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Thomas Meunier se verrait bien prolonger son bail au PSG, surtout si Thomas Tuchel ne conserve pas son poste sur le banc parisien.

Parmi les joueurs en fin de contrat à l’issue de la saison, Thomas Meunier est dans le flou pour son avenir. L’international belge se verrait bien prolonger son contrat au PSG bien que Leonardo ne semble pas afficher le même enthousiasme. En effet, le directeur sportif parisien hésiterait toujours à conserver Thomas Meunier dont les prestations ne sont pas très convaincantes. Mais le marché des latéraux est très compliqué.

Meunier en froid avec Tuchel ?