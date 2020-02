Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un incroyable scénario à prévoir pour Icardi ?

Publié le 9 février 2020 à 7h45 par A.C.

Mauro Icardi pourrait bien ne pas faire long feu au Paris Saint-Germain, ou il prêté depuis l’été dernier.

Il y a encore quelques semaines, peu de doutes persistaient concernant l’avenir de Mauro Icardi. Tout laissait croire que Leonardo allait rapidement lever l’option d’achat présente dans son contrat et fixée à 70M€, le gardant donc au Paris Saint-Germain. Pourtant, le joueur prêté par l’Inter connaît une période plus compliquée depuis quelques semaines et en Italie on explique qu’il pourrait être réexpédié à l’envoyeur.

Icardi pourrait revenir à l’Inter à la fin de son prêt au PSG