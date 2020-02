Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Luis Suarez est encore loin de quitter le Barça…

Publié le 9 février 2020 à 5h00 par T.M.

Si le FC Barcelone prépare actuellement la succession de Luis Suarez, ce n’est pas maintenant que l’Uruguayen quitter la Catalogne.

L’été prochain, le FC Barcelone devrait boucler un dossier chaud : la succession de Luis Suarez. En effet, alors que l’Uruguayen a dernièrement fêté ses 33 ans, le club catalan doit trouver celui qui viendra faire oublier le Pistolero à moyen terme. Et pour remplir ce rôle, le Barça penserait notamment à Lautaro Martinez ou Pierre-Emerick Aubameyang. L’un des deux pourrait donc venir remplacer Suarez, qui pourrait toutefois encore prolonger son contrat, qui le lie actuellement jusqu’en 2021 avec les Blaugrana.

Le Barça prêt à prolonger Suarez ?