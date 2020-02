Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cet aveu clair pour la nouvelle priorité de Sétien !

Publié le 8 février 2020 à 10h00 par A.C.

Jokin Aperribay, président de la Real Sociedad, s’est exprimé au sujet de l’intérêt porté par le FC Barcelone à Willian José.

C’est le gros point noir du mercato hivernal du FC Barcelone. Le club catalan n’a en effet pas réussi à recruter un attaquant de pointe au cours du mois de janvier, alors que Luis Suarez sera absent pour plusieurs mois ! Une erreur que l’on souhaite rattraper, puisque les dirigeants barcelonais veulent obtenir une dérogation de la part de la Ligue espagnole, afin de recruter un joker. Plusieurs pistes sont évoquées, mais Quique Sétien semble tout particulièrement en pincer pour Willian José, sous contrat avec la Real Sociedad jusqu’en 2024.

« Je ne sais pas s’ils nous contacteront, mais en tout cas ils ne l’ont pas encore fait »