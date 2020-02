Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grande annonce de cette pépite du PSG sur son avenir !

Publié le 8 février 2020 à 7h45 par T.M.

Depuis plusieurs saisons, le PSG est touché par l’exode de ses grands talents. Toutefois, Arnaud Kalimuendo ne semble lui pas vouloir prendre ce chemin.

Alors que le PSG peut compter sur les plus grands joueurs du monde, le club de la capitale peut aussi s’appuyer sur un centre de formation performant. Toutefois, c’est difficile pour un jeune joueur de trouver sa place au sein de l’équipe de Thomas Tuchel. Si Tanguy Kouassi ou Adil Aouchiche sont en train d’y arriver, pour d’autres, cela n’aura pas été le cas et ils ont ainsi préféré aller voir ailleurs et s’épanouir loin du PSG. Promis à un bel avenir, Arnaud Kalimuendo est déjà apparu à quelques reprises avec le groupe de Tuchel. Et à 18 ans, le prometteur attaquant entend bien réussir avec le club de la capitale.

« Mon rêve absolu est d'arriver à m'imposer ici »