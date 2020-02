Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Tous les feux seraient au vert pour Pogba !

Publié le 8 février 2020 à 7h30 par Th.B.

Actuellement éloigné des terrains pour cause d’une blessure à la cheville, Paul Pogba a été écarté du groupe mancunien pour son voyage à Marbella pendant la trêve hivernale anglaise.

Tout au long du dernier mercato estival, Paul Pogba a été annoncé partant de Manchester United. Un transfert au Real Madrid ou à la Juventus était d’actualité. Les Red Devils se seraient montrés catégoriques pour l’international français et auraient repoussé toutes les offres formulées pour le milieu de terrain mancunien. Le Manchester Evening News révélait dernièrement que Pogba aurait fait savoir à ses coéquipiers qu’il comptait plier bagage lors du mercato à venir. Et dans les bureaux d’Old Trafford, un départ ne serait plus exclu.

Pogba écarté du groupe pour la trêve, un départ inéluctable ?