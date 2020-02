Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Retour de flamme pour cette piste hivernale de Leonardo ?

Publié le 8 février 2020 à 7h15 par A.C.

Une des pistes défensives préférées de Leonardo pourrait bien revenir sur le devant la scène.

Lors du dernier mercato hivernal, Leonardo est passé à deux doigts de boucler un échange entre Layvin Kurzawa et Mattia De Sciglio. Ce dernier semblait avoir trouvé un accord avec le Paris Saint-Germain, tout comme le Français avec la Juventus, mais finalement ce dossier est tombé à l’eau. Les Bianconeri ont en effet décidé au dernier moment de garder De Sciglio, au profil plus polyvalent que Kurzawa et surtout, très apprécié par Maurizio Sarri.

De Sciglio pourrait quitter la Juventus cet été