Mercato - PSG : Leonardo sur le point de se faire doubler pour Tonali ?

Publié le 8 février 2020 à 0h45 par A.C.

Leonardo et le Paris Saint-Germain pourraient voir un grand club de Serie A leur passer devant pour Sandro Tonali.

Il devrait vraisemblablement être l’un des gros dossiers du prochain mercato estival. Déjà bien connu en Italie, Sandro Tonali commence à intéresser de plus en plus de clubs à travers l’Europe. Leonardo aimerait l’attirer au Paris Saint-Germain, mais devra faire face à la concurrence du Real Madrid ou encore de Manchester City. Il ne faut pas non plus oublier la Juventus et l’Inter, qui selon nos informations auraient les faveurs du milieu de Brescia.

La Juventus prête à offrir 50M€ pour Tonali