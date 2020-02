Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette annonce de taille sur l'avenir de Jesé !

Publié le 7 février 2020 à 23h15 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, Jesé a été prêté avec option d’achat au Sporting Portugal. Federico Varandas, président du club lisboète, a annoncé la couleur pour l’avenir de l'attaquant du PSG.

Le PSG ou le Sporting ? Telle est la question pour Jesé. Lors de la dernière fenêtre estivale de mercato, l’attaquant espagnol a été prêté avec option d’achat au Sporting. Depuis le début de la saison, Jesé n’a disputé que 18 rencontres, dont 9 titularisations, avec les Lions . Et le joueur prêté par le PSG ne s’est pas montré très décisif lorsqu’on a fait appel à lui. Sous les couleurs du Sporting, Jesé n’a inscrit qu’une seule et unique réalisation. Un ratio qui ne devrait pas convaincre la direction portugaise de lever son option d’achat, elle qui aurait d'ailleurs tenté de le renvoyer à Paris durant le mois de janvier. Et lors d’un entretien accordé à Record , Frederico Varandas a fait passer un message sur l’avenir de Jesé.

« On a déjà décidé s’il allait rester ou pas, mais je ne vais pas le dire ici »