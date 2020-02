Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un adversaire de moins dans ce dossier chaud de Leonardo ?

Publié le 7 février 2020 à 22h45 par A.C.

Leonardo et le Paris Saint-Germain pourraient voir l’un des courtisans de Sandro Tonali être écarté au cours des prochains mois.

C’est le nouveau joyau du football italien. A seulement 19 ans, Sandro Tonali est déjà une valeur sûre de Serie A et les plus grands clubs européens se sont penchés sur son cas. Leonardo a tenté de l’attirer au Paris Saint-Germain l’été dernier sans succès, mais selon nos informations, le milieu de Brescia favoriserait plutôt un départ vers l’Inter ou la Juventus, les deux cadors du championnat italien.

Tonali ne devrait pas rejoindre la Fiorentina à la fin de la saison