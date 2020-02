Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un bras de fer XXL programmé pour Houssem Aouar ?

Publié le 8 février 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

En plus du PSG qui envisage de recruter Houssem Aouar l’été prochain, la Juventus aurait des vues sur le milieu offensif de l’OL.

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité, le PSG piste Houssem Aouar (21 ans) pour l’été prochain et envisage de recruter le milieu de l’OL, lui qui est un profil très apprécié par la direction du club de la capitale. Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec les Gones , Aouar disposerait également d’une très belle cote à l’étranger, et un cador italien viendrait plus que jamais faire de l’ombre au PSG dans ce dossier.

La Juventus à fond sur Aouar