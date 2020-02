Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt n’a aucune chance avec cette star du PSG !

Publié le 8 février 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors qu’il retrouve un statut de titulaire cette saison au PSG, Angel Di Maria fait preuve d’attachement au club de la capitale en assurant qu’il ne pourrait jamais jouer pour l’OM.

Recruté par le PSG durant l’été 2015, Angel Di Maria (31 ans) fait désormais figure d’ancien au sein du club de la capitale. L’ailier argentin, même s’il n’a pas toujours été indiscutable dans le onze de départ depuis les arrivées de Kylian Mbappé et Neymar en 2017, est d’ailleurs revenu au premier plan ces derniers mois et fait partie des 4 fantastiques du PSG. Et si Frank McCourt envisageait à tout hasard de faire un jour Angel Di Maria à l’OM, l’homme d’affaires américain peut tout de suite oublier l’idée…

« Tu ne peux pas passer de l’autre côté ! »