Mercato - Barcelone : Une star du Barça est poussée vers la sortie !

Publié le 8 février 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Actuellement prêté par le FC Barcelone au Bayern Munich, Philippe Coutinho devrait être définitivement vendu par le club catalan l’été prochain, et son prix de vente serait fixé à 90M€.

En décembre dernier, Philippe Coutinho avait lancé un appel du pied au Bayern Munich pour y rester la saison prochaine : « Je compte rester ici pendant un an et je me concentre sur ce moment. Mais si tout se passe bien, j'aimerais rester ». Pourtant, le club bavarois ne semble pas disposé à conserver le milieu offensif brésilien, dont le contrat court jusqu’en juin 2023 au FC Barcelone. Mais comme le club catalan ne mise pas non plus sur Coutinho pour l’avenir, ce dernier devrait être placé sur la liste des transferts lors du prochain mercato…

Coutinho, c’est 90M€

Comme l’a révélé Sport Bild vendredi, le FC Barcelone mettrait tout en œuvre pour se débarrasser de Philippe Coutinho l’été prochain, et il aurait même revu ses exigences à la baisse. En effet, les dirigeants du Barça réclameraient désormais 90M€ pour accepter une vente de l’ancien joueur de Liverpool, alors que le Bayern dispose d’une option d’achat de 120M€ dans ce dossier.