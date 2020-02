Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça aurait plusieurs noms en tête pour remplacer Luis Suarez !

Publié le 7 février 2020 à 23h00 par La rédaction

Alors que Luis Suarez sera absent pour plusieurs mois, le Barça s’activerait en coulisses pour lui trouver un remplaçant sous le statut de joker. Plusieurs noms seraient à l’étude.

Avec les blessures de Luis Suarez et Ousmane Dembélé, le FC Barcelone est bien démuni offensivement. Cette situation avait déjà poussé les dirigeants du Barça à essayer d’attirer un buteur cet hiver, sans succès. Et la récente rechute d’Ousmane Dembélé devrait réactiver des dossiers déjà étudiés cet hiver. Surtout que si Ousmane Dembélé venait à être écarté des terrains pendant plus de 5 mois, Barcelone devrait avoir le feu vert de la fédération pour pouvoir recruter un joker hors période de mercato. Cependant l’éventuel joker du Barça devrait jouer dans le championnat espagnol ou être libre de tout contrat. Ce qui n'empêcherait pas les Blaugranas d'avoir plusieurs noms en tête à en croire Marca ce vendredi.

Le Barça songerait à Loren Morón et Lucas Pérez comme possible remplaçant de Suarez