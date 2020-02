Foot - Mercato - Rennes

Mercato - Rennes : Arsène Wenger pourrait remplacer Létang à la tête du Stade Rennais !

Publié le 7 février 2020 à 22h40 par La rédaction

Alors qu’Olivier Létang n’est plus le président du Stade Rennais, les propriétaires du club penseraient à Arsène Wenger pour le remplacer.