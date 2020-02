Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se complique sérieusement pour la succession de Thiago Silva !

Publié le 7 février 2020 à 21h45 par La rédaction

Alors que le PSG ferait de Kalidou Koulibaly le successeur idéal de Thiago Silva, le défenseur sénégalais pourrait être au cœur d’une bataille acharnée entre ses courtisans l’été prochain.

Thiago Silva ne devrait plus être un joueur du PSG l’an prochain. Le Brésilien sera libre de tout contrat à l’issue de la saison et ne devrait pas être prolongé par les dirigeants parisiens. Et pour le remplacer, Leonardo serait sur la piste du défenseur de Naples, Kalidou Koulibaly. Mais le PSG devrait faire face à une concurrence énorme sur ce dossier.

Manchester United serait en pole pour recruter Koulibaly