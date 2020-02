Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette révélation de Premier League réagit à l'intérêt de Zidane !

Publié le 7 février 2020 à 22h00 par La rédaction

Alors qu’il explose cette saison sous les couleurs d’Arsenal, Gabriel Martinelli figurerait sur les tablettes du Real Madrid. Cependant, le Brésilien a révélé ne pas avoir été approché par le club merengue.

Gabriel Martinelli est peut-être l'une des seules satisfactions de cette première partie de saison à Arsenal avec Pierre-Emerick Aubameyang. Le Brésilien est actuellement à 10 buts inscrits avec Arsenal en 23 matchs disputés, le tout à 18 ans. À tel point que le Real Madrid serait intéressé à en croire OK Diario . Si Gabriel Martinelli fait actuellement le bonheur d’Arsenal, l’attaquant pourrait donc rejoindre le Real Madrid à terme. Faudrait-il déjà que le club merengue se manifeste.

« Le Real Madrid ? Non, je n’ai rien reçu »