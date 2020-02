Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces révélations sur l’avenir de Draxler à Paris !

Publié le 7 février 2020 à 21h15 par Th.B.

Bien que Thomas Tuchel n’apprécierait pas son implication cette saison, Julian Draxler ne compterait pas plier bagage et aimerait trouver un accord avec la direction du PSG pour une prolongation de contrat.

Avec 15 rencontres disputées cette saison, Julian Draxler est bien loin de ses 46 apparitions de l’exercice précédent. L’international allemand ne dispose plus d’un statut de titulaire régulier et cela serait totalement dû à son implication et à son manque d’investissement à l’entraînement au PSG. Ce serait du moins le ressenti de Thomas Tuchel d’après Paris United. Le média spécialisé sur l’actualité du PSG s’est d’ailleurs penché sur l’avenir de Julian Draxler qui pourrait ne pas s’écrire au sein du club de la capitale.

Draxler voudrait prolonger, le PSG pas en faveur de cette éventualité…