Mercato - PSG : Enorme rebondissement dans le dossier Kurzawa ?

Publié le 7 février 2020 à 19h15 par A.D.

En fin de contrat à l’issue de la saison, Layvin Kurzawa serait passé tout près de quitter le PSG cet hiver. Alors qu’il défend toujours les couleurs parisiennes, une prolongation ne serait pas à exclure dans les prochains mois.

Une prolongation ou un départ ? Layvin Kurzawa serait toujours dans le flou total quant à son avenir. Alors que son contrat se termine en juin, le latéral gauche aurait pu quitter le PSG cet hiver. Dans le viseur de plusieurs cadors européens, et notamment en Italie et en Angleterre, Layvin Kurzawa était proche de rejoindre la Juventus. Leonardo et la direction des Bianconeri ont discuté d’un échange entre le Français et Mattia De Sciglio. Mais, comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, Maurizio Sarri, lui-même, a fait capoter l'opération. Alors qu’il est finalement resté à Paris, Layvin Kurzawa pourrait parapher un nouveau bail avec le PSG.

Une prolongation possible pour Layvin Kurzawa ?