Mercato - PSG : Cet espoir de Tuchel qui n’entend pas aller voir ailleurs…

Publié le 8 février 2020 à 5h00 par T.M.

Si plusieurs talents ont préféré quitter le PSG pour tenter leur chance ailleurs, cela ne semble pas être le plan de carrière d’Arnaud Kalimuendo.

En Europe, le PSG dispose de l’un des meilleurs centres de formation. Toutefois, pour les jeunes talents, cela est difficile de percer en équipe première. Pour beaucoup, la solution a donc été de quitter le club de la capitale pour exploser loin du Parc des Princes. Les exemples sont nombreux à l’instar de Moussa Dembélé, Kingsley Coman ou encore Odsonne Edouard. Toutefois, au sein du centre de formation du PSG, tous n’ont pas cette envie.

« Mon rêve absolu est d'arriver à m'imposer ici »

Annoncé comme l’un des futurs talents du PSG, Arnaud Kalimuendo entend bien réussir avec son club formateur. En effet, pour le magazine du PSG, il a tout simplement lâché : « Pour l'instant, je suis un joueur du PSG. J'ai signé un contrat pro en juillet et mon rêve absolu est d'arriver à m'imposer ici. J'y pense depuis que je suis venu au club, il y a maintenant bientôt huit ans. Jouer un jour au Parc sous le maillot parisien, c'est mon but. J'espère y parvenir le plus tôt possible. Si cela prend du temps, peu importe : le tout est d'y arriver. Et surtout, de prouver alors que l'on mérite de rester un joueur du PSG. Je m'imagine souvent dans le vestiaire du PSG, prêt à y pénétrer sur le terrain, à voir et entendre tous nos supporters. Quand j'assiste à un match là-bas, ces pensées sont encore plus intenses ».