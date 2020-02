Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi est très demandé !

Publié le 8 février 2020 à 3h45 par A.M.

Au cœur des débats sur son avenir suite à son clash avec Eric Abidal, mais également à cause de sa situation contractuelle, Lionel Messi ne manque pas de prétendants s'il souhaite quitter le FC Barcelone.

« C’est un rêve, qui n’est pas seulement celui de Messi, mais aussi celui de Newell’s et de tout le pays. Le voir avec notre maillot serait quelque chose d’incroyable. Mais cela dépend de lui et seulement si la situation peut favoriser son arrivée. Pour le reste, on ne peut pas en dire plus . » Vice-président des Newell's Old Boys, Cristian D’Amico n'a pas manqué d'afficher sa volonté de voir un jour Lionel Messi étrenner les couleurs du club de Rosario. Il faut dire que le capitaine du FC Barcelone peut décider de partir libre à la fin de chaque saison grâce à une clause dans son contrat.

Les appels du pied du multiplient pour Messi