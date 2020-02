Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le Real Madrid est prévenu pour Odegaard !

Publié le 7 février 2020 à 23h30 par La rédaction

Prêté jusqu’à juin 2021 par le Real Madrid à la Real Sociedad, Martin Odegaard pourrait faire un retour prématuré au Real. Le président de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, a fait le point sur la situation du joueur.

Auteur d’une excellente première moitié de saison à la Real Sociedad, Martin Odegaard est parfois annoncé proche de faire son son retour à Madrid plus tôt que prévu. Le Norvégien est prêté jusqu’en juin 2021 à la Real Sociedad mais pourrait constituer un renfort de poids l’été prochain pour Zinedine Zidane. Cependant le joueur lui-même a toujours déclaré qu’il était exclu qu’il fasse son retour à Madrid l’été prochain. Le président de la Real Sociedad, Jokin Aperribay n’a pas semblé aussi confiant à propos du futur d’Odegaard lors d’un récent entretien accordé à Marca .

« Ce que nous espérons, c’est qu’Odegaard soit avec nous 2 ans »