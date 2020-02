Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette énorme annonce sur l'avenir d'Arturo Vidal !

Publié le 9 février 2020 à 0h00 par La rédaction

Proche de rejoindre l’Inter cet hiver, Arturo Vidal est finalement resté au FC Barcelone. Mais selon l’ancien joueur chilien Ivan Zamorano, le milieu de terrain pourrait bien rejoindre le club milanais lors du prochain mercato estival.

Arturo Vidal était tout proche d’un départ lors du dernier mercato hivernal. Mécontent de son utilisation notamment sous les ordres d’Ernesto Valverde, le joueur du FC Barcelone avait clairement ouvert la porte à un départ. L’Inter était sur les rangs pour l’accueillir, mais ce transfert n’a finalement pas vu le jour et le club nerazzurro a jeté son dévolu sur Christian Eriksen. Cependant, l’Inter pourrait revenir à la charge lors du prochain mercato estival et recruter enfin Arturo Vidal.

« En juin l'effort sera sans doute plus important »