Mercato - PSG : Une concurrence XXL pour Leonardo dans le dossier Coutinho ?

Publié le 8 février 2020 à 20h45 par Th.B.

Alors que le clan Philippe Coutinho serait enclin de proposer ses services au PSG, il compterait en faire de même avec d’autres cadors européens…

Certes, Philippe Coutinho a fait très bonne impression lors de ses débuts avec le Bayern Munich lors de la première partie de saison. Cependant, l’international brésilien est irrégulier. Si bien que le Bayern Munich pourrait finalement décider de ne pas lever l’option d’achat de 120M€ insérée par le FC Barcelone dans le prêt d’un an l’été dernier. Un retour au FC Barcelone ne semblerait pas d’actualité pour Coutinho. Et son entourage serait déjà passé à l’action pour lui dénicher un nouveau challenge.

Le clan Coutinho sur le point de contacter la Juventus, Arsenal et Liverpool !