Mercato - PSG : Retour de flamme pour Philippe Coutinho ?

Publié le 8 février 2020 à 17h45 par Th.B.

Alors que le Bayern Munich semblerait ne pas compter sur Philippe Coutinho en marge de la saison prochaine, l’entourage du Brésilien chercherait une porte de sortie, refusant d’envisager un retour au FC Barcelone. Un transfert au PSG serait bien vu au sein du clan Coutinho.

Prêté par le FC Barcelone jusqu’à la fin de la saison avec option d’achat non obligatoire fixée à 120M€, Philippe Coutinho ne devrait pas s’éterniser au Bayern Munich. D’après Mundo Deportivo, les dirigeants bavarois ne prévoiraient pas de lever l’option d’achat, n’étant pas totalement convaincus par l’international brésilien. Témoignant de cette position claire du Bayern Munich, le FC Barcelone aurait d’ores et déjà revu ses ambitions à la baisse et fixerait désormais le prix de départ de Coutinho à 90M€. Et l’entourage du Brésilien prendrait également les devants pour son avenir qui pourrait bien s’écrire… au PSG !

Le clan Coutinho aurait coché l’option PSG pour l’été prochain !