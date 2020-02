Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un problème à prévoir avec le retour de Neymar ? La réponse du Barça

Publié le 8 février 2020 à 14h45 par T.M.

Du côté de Barcelone, certains estiment que le retour de Neymar pourrait être un danger pour l’explosion d’Ansu Fati. Un dossier évoqué par Eric Abidal.

Malgré un échec lors du dernier mercato estival, le FC Barcelone n’a pas fermé la porte à un retour de Neymar. D’ailleurs, ce samedi, Eric Abidal a assuré au sujet de l’attaquant du PSG pour Mundo Deportivo : « Toute personne que vous allez interroger va vous dire que Neymar est bon. Pour Quique, ce serait aussi une fierté de pouvoir entrainer un joueur comme Neymar ». Toutefois, en Catalogne, le retour de Neymar ne fait pas l’unanimité puisque certains afficheraient des craintes concernant la progression d’Ansu Fati, qui pourrait alors être freinée par le Brésilien.

« Nous ne pouvons pas nous tromper »